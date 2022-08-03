В Белгородской области закроют школы и детсады в приграничной зоне с Украиной

В Белгородской области закроют детские сады и школы, расположенные в пятикилометровой приграничной с Украиной зоне. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. По его словам, дети продолжат обучение в других образовательных учреждениях.

«В пяти муниципальных образованиях – Красная Яруга, Грайворон, Борисовка, Белгородский и Шебекинский районы и округа – мы пока ограничим работу школ и детских садов, которые находятся в 5-километровой приграничной зоне. Они будут закрыты. Дети будут посещать те школы и детские сады, которые были определены муниципальными властями», – написал Гладков в своем Telegram.

При этом губернатор добавил, что работа школ и детсадов с 1 сентября начнется в привычном формате в четырех приграничных территориях – Ровеньках, Вейделевке, Валуйках, Волоконовке. Эти районы граничат с украинской территорией, подконтрольной российским военным.

Приграничные поселки Белгородской области неоднократно подвергались обстрелам со стороны Украины. В регионе действует «оранжевый», высокий, уровень террористической опасности.

Белгород, Наталья Петрова

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