На онлайн-обучение перейдет часть школ приграничных районов Курской области

В Курской области 13 школ, находящихся в 10-километровой зоне от границы с Украиной, переведут на дистанционный формат обучения. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

Он отметил, что всего в шести приграничных районах находятся 86 школ, где обучаются около 12 тысяч детей. По его словам, в 13 школах и трех филиалах обучение будет осуществляться в онлайн-формате. Дистанционный формат введут в Беловском, Глушковском, Кореневском и Суджанском районах.

Еще в нескольких школах приграничных районов занятия будут проходить в других зданиях, добавил губернатор.

Старовойт также сообщил, что детские сады приграничных районов будут работать в режиме свободного посещения. Из-за близости к украинской границе работа Троицкого детсада Кореневского района будет приостановлена, а в двух детсадах Глушковского района появятся дежурные группы.

По словам губернатора, такой режим работы образовательных учреждений планируется сохранить на время действия «желтого» уровня террористической опасности.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе закроют детские сады и школы, расположенные в пятикилометровой приграничной с Украиной зоне. Дети продолжат обучение в других образовательных учреждениях, отмечал он.

Курск, Наталья Петрова

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