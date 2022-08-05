МЭР предсказало осенний скачок безработицы

Безработица осенью начнет расти, но останется контролируемой, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Правительство финансово поддерживает предприятия для сохранения рабочих мест.

Министр напомнил, что в мае и июне уровень безработицы упал до минимума.

«Безработица второй месяц подряд держится на рекордно низких значениях – 3,9%. В то же время по ряду отраслей, предприятий видим рост неполной занятости. Осенью отойдем от этих рекордно низких значений, но ситуацию драматизировать не стоит, она контролируема», – цитирует Решетникова «Интерфакс».

Сельское хозяйство и добывающая промышленность сыграли роль якоря для российской экономики. И, в целом, ситуация с трудоустройством стабильна в отраслях, ориентированных на внутренний рынок. а вот отрасли, встроенные в мировые экспортно-импортные цепочки, оказались под серьезным давлением.

«Просела оптовая торговля, грузооборот, строительство. Предприятия стараются максимально поддерживать трудовые коллективы. Большой объем средств выделен на поддержку предприятий, чтобы поддержать рабочие места», – добавил министр.

Напомним, летом в России резко сократился спрос на новых сотрудников. В июне 2022 года работодатели искали на 15,2% меньше кадров, чем в июне 2021-го.

Екатеринбург, Наталья Рязанова

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