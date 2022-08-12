История Запорожья станет частью курса истории РФ

История Запорожской области войдет в общий курс истории России, заявил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий. Он обсудил этот вопрос с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым.

«Область посетил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Обсудили помощь ведущих российских вузов в повышении квалификации наших педагогов, внедрение истории Запорожского региона в общий курс истории России», – написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Предметом переговоров также стал состав преподавателей истории для запорожских вузов и доступ к образовательным и грантовым проектам РФ для специалистов Запорожья. Балицкий подчеркнул, что власти региона уделяют большое внимание развитию образовательной программы для начального и высшего образования.

На базе Мелитопольского госуниверситета им. Макаренко откроют отделение Российского исторического общества Запорожской области. Это поможет быстрее внедриться в российскую вузовскую систему, считает Балицкий.

Как сообщал «Новый День», руководство Запорожской области уже приняло решение о проведении референдума о вхождении в состав РФ. Процедуру планируется провести в соответствии с нормами российского законодательства.

Запорожье, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»