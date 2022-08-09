Запорожье проведет референдум по российским законам

Администрация Запорожской области подготовит референдум по правилам, установленным российским законодательством. Нормы законов РФ уже начали применять и в других сферах жизни в регионе.

«Мы идем по этапам проведения референдума таким образом, чтобы все наши вопросы и результаты голосования совпадали с российским законодательством. Мы хотим не просто провести референдум, а чтобы это соответствовало требованиям российского законодательства, конкретно федеральному конституционному закону №6», – рассказал член главного совета администрации региона Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

В соответствии с названным законом в состав РФ были приняты Республика Крым и город федерального значения Севастополь. Запорожские власти надеются, что соблюдение этих норм поможет области стать новым субъектом федерации.

«Мы начали применять законодательство Российской Федерации в различных сферах», – добавил Рогов. Он отметил, что полиция уже руководствуется нормами УК РФ и КоАП.

Накануне глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума. Главным вопросом будет воссоединении региона с Россией. Ожидается, что референдум состоится в первой половине осени, в сентябре.

Запорожье, Наталья Рязанова

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