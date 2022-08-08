Власти Запорожья распорядились провести референдум о вхождении в Россию

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией. Сроки плебисцита в документе не уточняется.

Распоряжение было подписано в рамках форума общественного движения Запорожской области «Мы вместе с Россией» в Мелитополе, передает РИА «Новости». «Подписываю распоряжение Центральной избирательной комиссии о начале подготовки проведения референдума по воссоединению Запорожской области с РФ», – цитирует Балицкого ТАСС.

На форуме собрались более 700 делегатов со всей области. Они единогласно подняли руку в знак согласия о проведении референдума, сообщает корреспондент агентства с места события. В резолюции форума, который рассматривал вопрос о плебисците, говорится, что «в составе России Запорожская область будет защищена от любых посягательств».

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что регион «взял курс на воссоединение с Россией и обратного пути не будет». По его словам, в Киеве знают о настроениях людей на подконтрольных России территориях, поэтому там истерят и пытаются угрожать мирному населению, обстреливая объекты гражданской инфраструктуры. «Как бы киевские власти и их западные кураторы ни бесновались, но им придётся свыкаться с мыслью, что жители Запорожской области не изменят своего выбора», – заявил Рогов.

Он подтвердил, что план провести в сентябре референдум по вхождению региона в состав России остается, сейчас решается вопрос о точной дате. По словам Рогова, в ближайшее время точная дата будет публично объявлена.

Напомним, 23 июля военно-гражданские администрации Запорожской и Херсонской областей заявили о создании избиркомов для проведения выборов и референдума по вопросу вхождению в состав России.

Ранее стало известно, что референдумы о вхождении Херсонской и Запорожской областей в состав России могут пройти в один день в первой половине сентября.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что референдумы на территории Херсонской и Запорожской областей закроют для России любые возможности мирных переговоров с Украиной. В Кремле на это ответили, что референдумы хотят провести жители Херсонской и Запорожской областей, а не Москва, добавив, что переговоры и так не ведутся. Украинская делегация «ушла с радаров» переговорного процесса и сейчас нет предпосылок для продолжения переговоров между Россией и Украиной, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник.

Москва, Наталья Петрова

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