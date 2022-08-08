Песков: переговорщики Киева «ушли с радаров»

Украинская делегация «ушла с радаров» переговорного процесса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, сейчас нет предпосылок для продолжения переговоров между Россией и Украиной.

«Украинская делегация переговорщиков, что называется, «ушла с радаров». В настоящий момент нет ни переговоров, ни предпосылок к ним», – приводит слова Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прикладывает усилия, чтобы возобновить переговорный процесс по ситуации на Украине.

«Президент Эрдоган неоднократно предлагал свои услуги и прикладывал усилия, чтобы инициировать мирный процесс. И президент также продолжает такую политическую волю изъявлять – прикладывать усилия для того, чтобы помочь такому процессу. Но сейчас никакого переговорного процесса нет», – добавил Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что переговоры с Киевом будут проводиться на условиях Москвы. Глава МИД России Сергей Лавров напомнил о готовности ведомства возобновить переговоры с Украиной, но дело зависит не от российской стороны.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что переговорный процесс с Россией никогда не возобновится, если украинские регионы проведут референдумы о присоединении к РФ.

Москва, Наталья Рязанова

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