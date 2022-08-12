Жители Херсонщины получили первые номера с новым кодом региона 184

В городе Херсон и области выданы первые регистрационные номера с кодом региона 184. Жители также впервые получили водительские права российского образца, сообщили в пресс-центре МВД России.
«Сегодня жителям Херсона и Херсонской области выданы первые водительские удостоверения и государственные регистрационные знаки установленного образца с новым кодом 184. В ближайшее время для удобства жителей Херсона и области будут открыты дополнительные регистрационно-экзаменационные пункты», – говорится в сообщении.
Первым посетителям сотрудники межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД вручили сувениры с символикой ведомства.
В конце июля на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей были созданы временные управления МВД России. 6 августа заработал МРЭО ГИБДД.
Москва, Наталья Рязанова
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