Минтруд РФ предупредил о напряженности на рынке труда в начале 2023 года

Министерство труда и социальной защиты РФ ожидает роста безработицы в конце 2022 года – начале 2023-го. Министерство не согласилось с прогнозом Минэкономразвития, ожидавшего пика безработицы уже осенью.

В Минтруда РФ считают, что экономика более устойчива к изменениям, к тому же работают принятые властями меры для укрепления рынка труда. Так, за последний месяц россиян под угрозой увольнения стало на 5% меньше, около 310,7 тыс. человек. Поэтому напряженность на рынке труда достигнет пика в конце 2022 – начале 2023 года, пишет ТАСС со ссылкой на проект распоряжения правительства.

Документом предусмотрены меры по поддержке занятости россиян. Они нацелены не только на предупреждение массовых увольнений из-за ликвидации предприятий, но и на поддержку работников, которым грозит увольнение, сокращение штата, и которые уже оказались без работы.

Работники, чьи компании оказались в режиме простоя или планируют увольнения, могут воспользоваться программой профессионального обучения и дополнительного образования, стартовавшей в текущем году. По данным Роструда, на 25 июля заключены договоры на обучение 17 232 человек (13,8% от плановой численности). 4 152 человека уже отучились, а 8 939 находятся в процессе. Россияне не слишком спешат использовать шанс на переобучение в связи со стабильной ситуацией на рынке труда, считают в Минтруде.

Скачок числа россиян под угрозой увольнения случился в апреле: прирост за месяц составил 40%. Но после этого показатель стабильно уменьшался.

«В этой связи Минтрудом России предлагается снизить численность участников мероприятия с 125 тыс. человек до 35,1 тыс. человек и объемы финансирования с 7,373 млрд рублей до 1,667 млрд», – говорится в проекте постановления.

Ранее Минэкономразвития предупредило об осеннем росте безработицы, которые останется контролируемым. Два месяца подряд, в мае и июне, безработица сохранялась на рекордно низком уровне – 3,9%.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»