Около трети студентов отказались работать по специальности

Около трети учащихся сузов (32%) и вузов (28%) не планируют работать по специальности, которую получают. Почти половина в процессе обучения теряет интерес к будущей профессии, а треть сомневается в высоком доходе, следует из данных опроса Аналитического центра НАФИ.

Девушки в 1,5-2 раза чаще юношей планируют работать по специальности. Готовых отказаться от будущей профессии больше среди старших курсов (36%), чем среди младших (23%). Порядка 47% учащихся среднеспециальных заведений считают свою профессию неинтересной, а 36% сомневаются в привлекательной оплате труда. Более половины (57%) студентов вузов готовы сменить профессию после выпуска из-за сложности найти хорошее место работы в своем регионе, приводят данные «Известия».

Всероссийский опрос молодежи проведен в июле среди 1000 человек в возрасте 16-27 лет, среди которых были 550 студентов сузов и 450 студентов вузов.

Напомним, глава Минобрнауки Валерий Фальков назвал мотивацию главной проблемой российского образования. Поскольку задача по трудоустройству выпускников так и не стала приоритетом для большинства вузов.

Москва, Наталья Рязанова

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