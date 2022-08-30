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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Вторник, 30 августа 2022, 10:36 мск

Новости Общество

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Франция и ФРГ предложили через соцсети бороться с «пропагандой в России»

Берлин и Париж предложили странам Евросоюза творчески подойти к борьбе с пропагандой внутри России. По их мнению, нужно использовать соцсети и русскоговорящих жителей Европы, передает Bloomberg.

Франция и ФРГ составили неофициальный документ с идеями о том, как распространять в России якобы независимую информацию. В качестве «творческих путей» названы использование интернет-центров для обхода цензуры, информационный контент на русском языке для русскоговорящих жителей других стран.

Так, предлагается финансировать курсы по медиаграмотности на русском языке. А продвигать их рекомендуется с помощью блогеров в YouTube, TikTok, Telegram и «ВКонтакте».

Как сообщал «Новый День», украинцы часто ищут объективную информацию о специальной военной операции в российском сегменте интернета. Чиновники на Украине признали, что национальные телеканалы транслируют много фейков о происходящем.

Берлин, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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