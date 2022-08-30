Все школы РФ начнут учебный год в обычном формате

Учебный год 1 сентября начнется в очном формате во всех школах России, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Исключения будут единичными.

«Уверен, 1 сентября максимально везде состоится в очном режиме. За исключением тех школ, которые находятся либо в затоплении, либо на приграничных территориях, но их единицы», – приводит слова министра «Интерфакс».

Кравцов подчеркнул, что и в исключительных случаях педагоги организуют образовательный процесс.

Он напомнил про соблюдение требований Роспотребнадзора для снижения риска распространения коронавируса. «Нужно соблюдать и термометрию, и проветривание помещений, и фильтры на входах», – пояснил Кравцов.

К тому же, с 5 сентября каждый школьный понедельник будет начинаться с классного часа для «Разговоров о важном». Проект внедрен, чтобы с младших классов «знакомить детей с историей региона, города, семьи, учить их доброте и справедливости».

Накануне Роспотребнадзор подтвердил отмену большинства антиковидных требований к организации образовательного процесса. Но сотрудникам, участвующим в приготовлении и раздаче пищи, придется носить маски и перчатки, останется запрет на массовые мероприятия в классах и залах с привлечением посторонних.

Москва, Наталья Рязанова

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