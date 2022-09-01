ВЦИОМ: школьная форма подорожала, но собрать ребенка в школу стало на 1,6 тысячи дешевле

Россияне потратили в среднем 33 225 рублей, чтобы собрать ребенка в школу. В 2020 году сборы обошлись средней семье в 34 858 рублей. При этом, на форму ушло 73% от суммы, тогда как два года назад это доля составляла 69%, говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Несмотря на рост цен и отдельных статей расходов, общая сумма трат за два года снизилась более чем на полторы тысячи рублей. Школьная и спортивная форма осталась приоритетной статьей расходов к 1 сентября (73% против 69% в 2020 г.). Она же обходится родителям дороже всего: 16 548 рублей, что в 2,5 раза больше, чем пять лет назад (6 442 рубля в 2017 г.)», – говорится в отчете, опубликованном на сайте центра.

Респонденты готовы потратить на канцелярские принадлежности в среднем 2 940 рублей (2 633 рублей в 2020 г.), на учебники и рабочие тетради – 3 346 рублей (4 195 рублей в 2020 г.).

В последние пять лет в топ-5 родительских трат перед 1 сентября вошли школьная форма (52%), учебники и рабочие тетради (50%), подарки учителям (34%), ремонт класса (29%) и дополнительные занятия (20%).

Каждый второй (51%) опрошенный родитель готов тратиться на школьную форму, а на учебники и прочие учебные материалы – вдвое меньше (24%). Примерно столько же (26%) согласны оплачивать подарки для учителей, но сдавать деньги на охрану или ремонт класса готовы только 10% и 4% соответственно.

Опрос проведен методом телефонного интервью среди 1600 россиян старше 18 лет. Погрешность не превышает 2,5%.

Напомним, ресурс «Чек Индекс» подсчитал, что полный комплект всего необходимого для школы обходится в 13 919 рублей, т.е. траты россиян перед 1 сентября выросли на 20% по сравнению с прошлым годом.

Москва, Наталья Рязанова

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