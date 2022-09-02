Правительство выделит 9 млрд рублей на очистку регионов от стихийных свалок

Правительство РФ выделит 9,3 млрд рублей в течение трех лет на ликвидацию стихийных свалок в регионах. До конца года работы начнутся в 19 субъектах, сообщила пресс-служба кабмина.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения об отправке средств в Белгородскую, Ульяновскую, Воронежскую, Липецкую, Ростовскую и Калининградскую области, а также Башкирию, Забайкальский край, Карелию, Чечню. В 29 городах этих регионов планируется начать работы в рамках проекта «Чистая страна», входящего в нацпроект «Экология», уже в текущем году.

В 2023 году финансы помогут уничтожить незаконные свалки в семи городах Брянской, Тверской, Новосибирской, Курганской и Челябинской областей.

«Более 2,7 млрд рублей будет направлено в 2022 году, остальные – в течение следующих двух лет. К концу 2024 года должно быть рекультивировано 483,6 га земли, где сейчас располагаются свалки. Их ликвидация улучшит качество жизни более чем 5,2 млн человек», – пояснили в правительстве.

Число выявленных незаконных свалок в России в 2020-2021 годах выросло на 30% и достигло 15 тысяч. Только в 2021 году прирост составил 10%.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»