В России за два года число незаконных свалок выросло почти на треть

В России в 2020-2021 годах количество выявленных незаконных свалок выросло на 30% и достигло 15 тысяч. Об этом говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Незаконными называют объекты по захоронению отходов, которые не занесены в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО), пишет РБК. Увеличение их количества говорит об эффективности работы государственных органов по выявлению свалок и улучшении их учета, указала представитель вице-премьера Виктории Абрамченко Марта Галичева. Это помогает формировать объективную базу для дальнейшей ликвидации таких площадок с мусором.

В Росприроднадзоре напомнили, что новую методику подсчета незаконных свалок ввели в 2021 году. Согласно этой методике, свалкой считается мусор, разбросанный на площади более 10 кв. м или объемом более 5 куб. м.. Поэтому сравнивать число нелегальных мусорных полигонов лучше с 2020 годом. По данным ведомства, за 2021 год число таких свалок выросло примерно на 10%.

Наибольший рост числа незаконных объектов по захоронению отходов отмечается в Томской области, где их стало в четыре раза больше – со 101 до 415. Затем идут Пермский край (рост с 491 до 671) и Кировская область (с 69 до 241). В абсолютных значениях самое большое число незаконных свалок в конце 2021 года было зафиксировано в Башкирии – 1822, Челябинской области – 1038 свалок, в Бурятии – 906.

По словам представителя Российского экологического оператора (РЭО, куратор реформы обращения сотходами) Дмитрия Бойко, количество свалок растет только в отчетных документах – благодаря улучшению контроля, а их фактическое число не меняется. Более того, вероятнее всего, число незаконных свалок даже уменьшается. В статистике это можно будет увидеть только через нескольких лет получения достоверной информации от регионов.

Напомним, 2018 году в России был запущен национальный проект «Экология», в который вошла подпрограмма обновления системы обращения с коммунальными отходами. Летом 2020 года были обновлены цели этого нацпроекта. Кроме того, в 2021 году правительство одобрило стратегическую инициативу «Генеральная уборка», в рамках которой выделено 20 млрд рублей на ликвидацию масштабных незаконных свалок, брошенных скважин, опасных объектов накопленного экологического ущерба.

Москва, Зоя Осколкова

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