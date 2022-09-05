В России звание «Мать-героиня» могут получить более двух с половиной тысяч женщин

На звание «Мать-героиня» в России претендуют более двух с половиной тысяч женщин, так как они воспитывают десять и более детей. Об этом рассказала первый заместитель главы Минтруда РФ Ольга Баталина.

«В целом сегодня в стране 2,1 миллиона многодетных семей, из них, по нашим предварительным оценкам, более двух с половиной тысяч семей воспитывают 10 и более детей», – сказала замминистра на сессии «Инвестиции в традиционные ценности: благополучная многодетная семья как национальная идея России» в рамках Восточного экономического форума.

15 августа президент России Владимир Путин учредил звание «Мать-героиня» для родивших и воспитавших десять и более детей, установив для них единовременную выплату 1 млн рублей.

Кроме того, орден «Родительская слава» вручается воспитывающим семь или более детей, а медалью этого ордена награждаются родители, воспитывающие четырех и более детей.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»