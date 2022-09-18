Треть россиян выступила против закона о запрете пропаганды «чайлдфри»

Каждый третий экономически активный житель России не поддерживает запрет пропаганды идеи «чайлдфри». Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob. При этом около 40% россиян поддерживают инициативу. Среди сторонников запрета больше мужчин, чем женщин.

Исследование показало, что 34% опрошенных выступили против законопроекта о запрете пропаганды среди несовершеннолетних идеологии «чайлдфри». Респонденты указывают на то, что рождение или нерождение детей – это «свободный выбор каждого человека, и государству не следует вмешиваться в частную жизнь граждан», отмечают авторы исследования.

Законопроект одобряют 41% участников опроса. По их мнению, настойчивый пиар отказа от рождения детей может привести к серьезным экономическим и гуманитарным последствиям для страны.

К запрету идеи бездетности в полтора раза чаще призывают россияне, имеющие детей, чем бездетные – 54% против 37%. Сторонников законопроекта больше среди мужчин, чем среди женщин ( 43% против 38%). Среди респондентов моложе 34 лет законопроект поддерживает лишь 25% из них.

Опрос проводился 15-16 сентября 2022 года во всех федеральных округах РФ. В нем приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения старше 18 лет.

Напомним, законопроект о запрете в России идеологии отказа от рождения детей («чайлдфри») был внесен в Госдуму 7 сентября.

Его авторами стали депутаты башкирского парламента (Курултая) и двое депутатов Госдумы. В законе предлагается запретить распространение среди детей информации, пропагандирующей отказ от деторождения и идеологи бездетности. Авторы документа считают «чайлдфри» «деструктивным поведением граждан», которое «ведет к деградации российского общества и его депопуляции». За распространение такой идеологии предлагается наказывать штрафами.

Москва, Наталья Петрова

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