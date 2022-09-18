«Я солидарна со своим мужем» – Алла Пугачева попросила признать ее иноагентом

Певица, народная артистка СССР Алла Пугачева обратилась к властям России включить ее в список иноагентов вслед за ее мужем Максимом Галкиным*. Просьба адресована Министерству юстиции РФ. Пост с соответствующим обращением артистка опубликовала в своих соцсетях.

«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем», – написала Пугачева на своей странице в Instagram* (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Певица назвала своего супруга* «честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова».

Напомним, Минюст России в пятницу, 16 сентября, внес в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, артиста Максима Галкина*. Страной финансирования деятельности указана Украина, а причиной включения в перечень иностранных агентов значится – «осуществление политической деятельности».

Сам юморист* накануне заявил, что не считает себя иностранным агентом, поскольку не занимается политической деятельностью и не получает денег с Украины. Он добавил, что продолжит шутить над политиками.

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков ранее заявил журналистам, что Галкин* «делал очень плохие заявления» о России и «нам с ним явно не по пути». Однако, продолжил пресс-секретарь президента РФ, от Пугачевой он не слышал ни одного антироссийского высказывания.

Надо отметить, что Галкин* со своей супругой и детьми покинули Россию после начала специальной военной операции на Украине. Алла Пугачева с сыном и дочерью в августе вернулась в Россию.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

Москва, Наталья Петрова

* Продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией, заблокированы в РФ.

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