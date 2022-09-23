Правительство одобрило повышение МРОТ до 16 242 рублей

Правительство РФ поддержало предложение повысить минимальный размер оплаты труда на 2023 год до 16 242 рублей, а прожиточный минимум – до 14 375 рублей. Проекты законов внесут в Государственную думу в составе бюджетного пакета, рассказали в Минтруде РФ.

Традиционно размер МРОТ и прожиточного минимума изменяют с начала календарного года. В связи с высокой инфляцией было решено изменять эти показатели поэтапно, чтобы доходы граждан могли догнать рост цен.

«С 1 июня прожиточный минимум, МРОТ, страховые и социальные пенсии были проиндексированы на 10%. С 1 января предлагается повысить прожиточный минимум еще на 3,3%, а МРОТ – на 6,3%. Совокупные темпы роста базовых социальных гарантий будут выше прогнозируемой инфляции в 12,4%», – пояснили в министерстве.

На 1 января 2022 года прожиточный минимум составлял 12 654 рубля, его рост в годовом выражении составит 13,6%. На 1 января 2022 года МРОТ составлял 13 890 рублей, а после индексаций вырастит на 16,9%.

«Как и поручал президент, минимальный размер оплаты труда будет расти более высокими темпами, нежели прожиточный минимум. Величина, установленная на 1 июня 2022 года, будет дополнительно проиндексирована с 1 января 2023 года на 6,3%», – добавил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Напомним, Федерация независимых профсоюзов России заявила, что оплата труда в стране занижена по сравнению с ее вкладом в ВВП. Они предложили отказаться от подсчета МРОТ по методике на основе медианной зарплаты, поскольку методика принималась, когда экономика была стабильна.

Москва, Наталья Рязанова

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