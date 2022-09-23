Россияне стали покупать антидепрессанты на 15% чаще

Спрос на антидепрессанты, транквилизаторы и нейролептики с 15 августа по 11 сентября подскочил на 15% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Фармацевты назвали в числе причин сезонную хандру и геополитическую обстановку, передают «Известия».

Менее чем за месяц россияне потратили почти 1,5 млрд рублей на 2,5 млн упаковок успокоительных и антидепрессантов. Чаще других покупали «Афобазол» и рецептурные «Ципралекс» и «Грандаксин», следует из данных компании DSM Group.

«Это связано с общим тревожным фоном, вызванным геополитической и экономической ситуацией. Сезонность тоже играет большую роль. Традиционно весной и осенью спрос на эти группы препаратов увеличивается», – объяснила директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

Она отметила, что россияне стали чаще не только пользоваться безрецептурными препаратами, но и обращаться с психологическими проблемами к врачам.

Аналитики отметили максимальный скачок спроса на антидепрессанты с 28 февраля по 20 марта. Тогда было куплено вдвое больше упаковок подобных препаратов, чем в тот же период прошлого года. В целом, с начала года интерес к успокоительным вырос на 30% год к году.

Исследование показало, что чаще других лечатся от депрессии жители Москвы и области, Санкт-Петербурга, Калужской и Ростовской областей.

Москва, Наталья Рязанова

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