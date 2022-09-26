В Кремле не принимали решение о закрытии границ России

Власти не принимали каких-либо решений о закрытии границ России после объявления частичной мобилизации, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля отрицал планы о введении военного положения в регионах.

Песков дал четкий ответ на вопрос о закрытии границ.

«Мне об этом ничего неизвестно. В настоящий момент никаких решений на этот счет не принималось», – цитирует Пескова «Интерфакс».

Тот же ответ пресс-секретарь президента дал на вопрос о планах ввести военное положение в регионах и запретить россиянам покидать страну. Песков посоветовал с осторожностью относиться к всевозможным спискам, которые могут опубликовать в Интернете. В частности, спискам автомобилей, которым запрещен выезд из РФ.

«Надо очень и очень аккуратно относиться ко всем спискам, ко всем «сливам». Наши враги работают, и наши домашние истерики это делают, поэтому здесь нужно очень и очень аккуратно относиться – фейков больше, чем правды», – предупредил Песков.

Ранее юристы объяснили, что россияне могут свободно передвигаться и выезжать из страны, пока не получили повестку. Запрет на заграничные поездки касается мужчин призывного возраста только при полной мобилизации.

Москва, Наталья Рязанова

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