Получившим повестки россиянам разрешили жениться в день обращения

Частичная мобилизация может рассматриваться как особое обстоятельство для заключения брака. Тогда брак могут оформить в день обращения, пояснили в пресс-службе управления ЗАГС Москвы.

Руководитель органа ЗАГС может разрешить проведение церемонии в тот же день, когда подано заявление. Регистрация брака в день обращения предусмотрена статьей 11 Семейного кодекса.

«Основанием для сокращения срока для регистрации брака будут повестка, справка или извещение, выданные военным комиссариатом о призыве гражданина на военную службу по мобилизации в ВС России», – приводит слова специалиста RT.

Многие уже воспользовались этой нормой Семейного кодекса: после объявления частичной мобилизации во всех регионах России отмечают рост числа новых браков, в том числе в день подачи заявления. Часто будущие молодожены подают документы в электронной форме. Но для этого нужна цифровая подпись, оформление которой – отдельная процедура. Депутат Госдумы Сергей Леонов попросил министра юстиции РФ Константина Чуйченко упростить онлайн-подачу документов для регистрации браков.

«Учитывая острую необходимость у наших граждан в получении такой государственной услуги как регистрация брака, прошу вас, уважаемый Константин Анатольевич, в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос об изменении подхода по подаче заявлений о заключении брака в территориальные отделы ЗАГС, временно отменив обязанность подписывать такие заявления электронной цифровой подписью», – цитирует письмо депутата РИА Новости.

Частичная мобилизация объявлена с 21 сентября в России. По данным Минобороны, военкоматы вернут на службу около 300 тыс. россиян, служивших в армии и имеющих военно-учетную специальность.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»