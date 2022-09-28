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Среда, 28 сентября 2022, 13:51 мск

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Граждан США призвали немедленно покинуть Россию

Гражданам США рекомендовано немедленно уехать из России. С таким призывом выступило посольство Соединенных Штатов в Москве.

«Гражданам США не следует посещать Россию, а тем, кто проживает или путешествует по России, следует немедленно покинуть страну, пока еще остаются ограниченные возможности для коммерческих поездок», – говорится на официальном сайте дипмиссии.

Сотрудники посольства связывают это с объявлением в РФ частичной мобилизации и указывают, что не исключен призыв на военную службу лиц с двойным гражданством.

Ранее с такими же призывами к своим гражданам выступили министерства иностранных дел Польши и Болгарии.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / США

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