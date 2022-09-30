В Госдуме предложили снять запрет на бизнес для призванных ИП

Депутаты Госдумы предложили отменить запрет для военных быть предпринимателями, если они открыли бизнес до призыва. Подготовлены поправки в закон «О статусе военнослужащих».

Согласно закону, россиянин не может одновременно носить статус военнослужащего и предпринимателя. Но действующие нормы не предусматривают автоматической отмены статуса бизнесмена или его приостановки. Если призванный по частичной мобилизации ИП не успеет подать заявление о прекращении деятельности, то нарушит закон и может потерять свой бизнес.

«Парламентарии предложили скорректировать этот подход и снять запрет для граждан, которые до начала службы находились в статусе ИП, заниматься предпринимательской деятельностью. Минэкономразвития взаимодействует с авторами инициативы», – пишут «Известия», ознакомившись с законопроектом.

Напомним, юристы объяснили, что получившим повестку в военкомат бизнесменам пришлось бы оформлять доверенность на ведение дел, доступ к счету и представление отчетности в Налоговую службу.

Москва, Наталья Рязанова

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