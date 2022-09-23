Мобилизация и бизнес: юрист посоветовал, как спасти свое дело в случае призыва

Идет мобилизация, и один из вопросов, который возникает у будущих солдат, – что делать с бизнесом получившему повестку учредителю фирмы или ИП? Согласно ст. 10 ФЗ «О статусе военнослужащих» военным запрещается заниматься предпринимательством. Но о мобилизации в законе не говорится ничего, и в практике современной России такого еще не было. Эту ситуацию мы обсудили со старшим партнером юридической фирмы Intellect Романом Речкиным.

– Стоит ли закрывать ИП или юрлицо, если бизнесмена мобилизовали?

– Министерству обороны безразлично, предприниматель вы или нет, если вам вручили повестку о призыве или мобилизации – вы обязаны прибыть в военкомат и далее убыть к месту прохождения службы. При этом если вы зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя, юридически предпринимателем вы останетесь. И более того, одна часть государства, в лице Минобороны, будет считать, что вы уехали служить, а другая часть государства, в лице налогового органа, будет исходить из того, что отчетность вы все равно должны сдавать и обязаны уплачивать налоги. Все эти вопросы предпринимателю придется решать самому.

– Что стоит сделать?

– Во-первых, безусловно, надо на кого-то оформлять доверенности для совершения юридически значимых действий, это позволит решить хотя бы базовые вопросы (заключение сделок, подписание налоговой отчетности, уплата налогов и прочих платежей). Целесообразно, чтобы доверенность была удостоверена нотариально. Надо решать с банком вопрос доступа представителя к счету. Предприниматель уйдет на военную службу – но у него есть деятельность, он должен сдавать налоговую отчетность, уплачивать налоги, платить зарплату сотрудникам, по ним сдавать отчетность, а еще как-то исполнять сделки в рамках своей предпринимательской деятельности. Все это придется делегировать представителям, в принципе, это возможно. Слишком сложного в этом ничего нет, но возникает вопрос времени – хватит ли его после вручения повестки. Это поход к нотариусу, как минимум, несколько часов.

Если у предпринимателя есть имущество, требующее управления (недвижимость, доли в ООО, акции, сложный работающий бизнес), целесообразно не просто выдавать доверенность на совершение отдельных действий, но – заключать договор доверительного управления имуществом. В нем можно прописать ограничения доверительного управляющего в отношении управляемого имущества и ответственность управляющего. Но на заключение такого договора времени потребуется больше, чем просто для оформления доверенности.

– Сколько времени эти процедуры занимают?

– На практике нужно будет общаться с банком и в случае, когда у вас есть кредиты. Целесообразно выходить на диалог с банком и договариваться о кредитных каникулах. Я заметил, банки уже по своей инициативе начали говорить, что будут при мобилизации рассматривать вопросы о кредитных каникулах по аналогии с ковидными.

А еще у предпринимателя могут суды идти, взыскания по неисполненным договорам. Производство по делу в случае призыва на военную службу подлежит приостановлению – но для этого надо обращаться в суд, подавать ходатайство, приобщать документы, которые ходатайство будут обосновывать. На практике появляется масса организационных вопросов. Но все это можно спланировать и сделать.

Еще у предпринимателей есть дети (могут возникать вопросы согласия на их выезд за границу, например), брачно-семейные отношения, кроме того, особо я бы рекомендовал – оформить завещание. Это как минимум предотвратит споры наследников в связи с наследственным имуществом.

– Появляются уже у бизнеса вопросы о том, что делать в случае мобилизации?

У нас масса вопросов сейчас в связи с мобилизацией, самого разного плана, в том числе вопросы возникают по арбитражным управляющим. Дело о банкротстве в значительной степени привязано к конкретному арбитражному управляющему – он лично собрания проводит, принимает решения по ряду важных вопросов в деле о банкротстве. И уже возник вопрос, что делать в случае призыва его на военную службу? Они даже в соцсетях спрашивают: если я просто уйду и брошу процедуру, меня дисквалифицируют. Ответственность за прекращение выполнения арбитражным управляющим своих функций предусмотрена, но, конечно, отстранение, а тем более, дисквалификация арбитражного управляющего, маловероятны, поскольку бездействие совершено по уважительной причине, тут нет вины человека. Но проблемы все равно могут быть. В любом случае, процедура банкротства не должна «вставать» из-за призыва арбитражного управляющего на военную службу, тем более, мы не знаем, сколько эта ситуация продлится. Основания для освобождения арбитражного управляющего в законе есть, но мобилизацию законодатель не предвидел, конечно. Он не заболел, не дисквалифицирован. Скорее всего, будут как-то по аналогии передавать осуществление процедур другим арбитражным управляющим. Но пока не совсем понятно, как это будет. Понятно только, что дело о банкротстве будет затягиваться, новому арбитражному управляющему надо будет разобраться в деле.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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