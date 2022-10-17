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Понедельник, 17 октября 2022, 11:52 мск

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Минфин направил в кабмин РФ предложения по поддержке мобилизованных

Министерство финансов России направило в правительство проект постановления о мерах поддержки мобилизованных граждан. В числе мер – продление сроков уплаты налогов, сборов и страховых взносов, а также увеличение сроков представления документов в налоговые органы, сообщается на сайте министерства.

В Минфине заявили, что поддержка будет оказана мобилизованным гражданам, включая предпринимателей, а также организациям, где мобилизованный является единственным участником и руководителем в одном лице.

Министерство предложило продлить мобилизованным сроки уплаты налогов, сборов и страховых взносов «на период прохождения военной службы и до 28-го числа включительно третьего месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации или увольнения с военной службы». При этом мера не будет распространяться на НДФЛ, уплачиваемого в качестве налогового агента и налога на прибыль организаций, удержанного у источника выплаты дохода, а также на торговый сбор, госпошлину, сбор за пользование объектами животного мира.

Также Минфин предлагает продлить мобилизованным срок представления налоговых деклараций, расчетов по страховым взносам и авансовым платежам, финансовой отчетности, а также приостановить вынесение решений о проведении налоговых проверок.

Кроме того, на шесть месяцев увеличиваются предельные сроки направления требования об уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов процентов и принятия решения об их взыскании.

«Предпринимаемые меры направлены на то, чтобы снять юридические коллизии и поддержать мобилизованных ребят», – прокомментировал министр финансов Антон Силуанов.

Напомним, 7 октября президент РФ Владимир Путин подписал законы о трудовых гарантиях и кредитных каникулах для россиян, подлежащих частичной мобилизации, добровольцев и участвующих в СВО военнослужащих Минобороны и сотрудников силовых структур.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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