Правительство проработает блок мер для поддержки призванных ИП

Правительство сформировало первый блок мер для решения проблемных вопросов малого бизнеса и ИП в связи с частичной мобилизацией. Эти меры будут включаться автоматически, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Попавшие под мобилизацию предприниматели получат ряд послаблений. Минфин и ФНС проработают перенос срока подачи деклараций и отчётности, уплаты налогов. Также введут отсрочку для платежей по кредитам и договорам лизинга. В случае аренды недвижимости у государств ИП смогут разорвать или приостановить договор без штрафа.

В случае с частичной мобилизацией задействуют механизм, работавший во время пандемии. В частности, автоматическое продление лицензий, если их срок закончится, пока бизнесмен будет на военной службе. Подготовить проект постановления поручено Минэкономразвития.

Андрей Белоусов поручил всем федеральным органам исполнительной власти проверить грантовые программы для малого бизнеса и ИП. Штрафы должны быть исключены, если нарушение условий грантов случилось в связи с мобилизацией.

«Особое значение приобретает сохранение устойчивости экономики страны. Необходимо не допустить ситуаций, когда призыв сотрудников на военную службу останавливает работу целых предприятий», – отметил председатель «Деловой России» Алексей Репик во время совещания.

Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин добавил, что на совещании подробно обсудили сложности для предпринимателей в текущей ситуации. «Принятые решения позволят поддержать компании, защитить бизнес, сохранить рабочие места. Важно, чтобы соответствующие нормативные акты были подготовлены максимально быстро», – добавил он.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин расширил полномочия комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях частичной мобилизации.

Москва, Наталья Рязанова

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