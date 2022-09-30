Пособие по рождению ребенка вырастет до 23 011 рублей в 2023 году

Единовременное пособие при рождении ребенка в 2023 году проиндексируют на размер фактической инфляции до 23 011 рублей, пообещали в Минтруде РФ. Увеличатся все максимальные суммы пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

«Единовременное пособие при рождении ребенка поднимется до 23 011 рублей, максимальный размер пособия по беременности и родам при декретном отпуске в 140 дней – до 383 179 рублей, а максимальный размер выплат по больничным листам – до 83 204 рублей в месяц», – рассказали в пресс-службе министерства.

С 1 февраля 2022 пособие при рождении ребенка в России составляет 20 472,77 рубля.

Максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет также вырастет – до 33 282 рублей в месяц, а минимальный размер – до 8 630 рублей. Эти расходы уже запланированы в проекте бюджета на 2023 год.

В Минтруде напомнили, что с 2023 года вводится единый тариф страховых взносов, который позволит увеличивать максимальные суммы выплат по больничным листам и пособия по уходу за ребенком.

Как сообщал «Новый День», с 1 января 2023 года в России будет действовать универсальное пособие для малообеспеченных семей. Оно объединит выплаты в связи с рождением или усыновлением малыша, воспитание до достижения ребенком трех лет и ряд других мер социальной защиты.

Москва, Наталья Рязанова

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