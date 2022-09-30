В суде Петербурга впервые оспорили призыв по частичной мобилизации

Житель Санкт-Петербурга обжаловал решение призывной комиссии. Первое в городе подобное заявление поступило во Фрунзенский районный суд.

В заявлении указано, что гражданин получил повестку для уточнения данных. 22 сентября он пришел в военкомат, где его без проволочек обязали явиться на военную службу в тот же день. Но петербуржец согласен только на альтернативную службу.

«Так как военная служба противоречит его убеждениям совести, он подал заявление о замене военной службы на альтернативную гражданскую. С решением призывной комиссии он не согласен, просит суд признать незаконным и отменить решение призывной комиссии по мобилизации, обязать вынести решение об освобождении от призыва», – рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

На время судебного разбирательства истец попросил приостановить решение призывной комиссии. В суде добавили, что административный иск пока не принят к производству.

Частичная мобилизация в России проводится с 21 сентября. Минобороны уточнило, что в первую очередь на службу вернут россиян из запаса, имеющих опыт и военно-учетную специальность. Всего по стране планируется призвать 300 тыс. человек.

Президент РФ Владимир Путин призвал исправлять все ошибки в связи с частичной мобилизацией и не допускать их впредь. «Надо разбираться в каждом конкретном случае по неправомерной мобилизации и возвращать людей назад в случае ошибки», – сказал глава государства.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»