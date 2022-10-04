В Госдуме предложили сохранить соцвыплаты семьям мобилизованных

В Госдуме предложили не учитывать жалование мобилизованного супруга при расчете социальных выплат. Так за семьями отправленных на военную службу россиян сохранится право на социальные выплаты.

Законопроект внесен в Госдуму 4 октября, сообщил зампредседателя думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов в своем телеграм-канале.

Авторы предложили внести поправки в закон о расчете дохода малоимущих граждан и закон о ежемесячных выплатах семьям с детьми. В условия назначения выплат планируется добавить фразу «при расчете среднедушевого дохода семьи не учитываются доходы в виде денежного содержания гражданина РФ, призванного на военную службу по мобилизации».

Одобрение данной инициативы поможет семьям призванных на службу граждан и дальше получать максимальную помощь со стороны государства, считает Леонов.

«Принятие законопроекта будет способствовать максимальной поддержке семей с детьми, а также не позволит в будущем взыскивать в досудебном и судебном порядках выплаченные детские пособия семьям в связи с увеличением доходов семьи», – говорится в пояснительной записке.

Напомним, в ряде регионов приняты меры для дополнительной поддержки семей мобилизованных жителей. Так, в Челябинской области семьи призванных граждан получат дополнительную выплату в 20 тыс. рублей на каждого ребенка.

Москва, Наталья Рязанова

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