Число желающих уехать в Грузию упало в 2,5 раза за неделю

Поток желающих пересечь российско-грузинскую границу в Северной Осетии снизился в 2,5 раза за неделю. Но некоторые муниципалитеты остаются в режиме повышенной готовности, заявил первый зампредседателя правительства республики Мурат Агузаров.

«За неделю через МАПП «Верхний Ларс» пересечение госграницы осуществили 17 416 единиц автотранспорта и 41 405 человек в обоих направлениях», – приводит слов Агузарова «Интерфакс».

Чиновник отметил, что пиковая нагрузка на пропускной пункт пришлась на позапрошлую неделю. Тогда делающий пересечь границу было в 2, 5 раза больше. Сейчас на дорогах республики находится порядка тысячи транзитных грузовиков.

Напомним, режим повышенной готовности был введен во Владикавказе, Ардонском, Кировском и Пригородном районах Северной Осетии. Причиной стал наплыв желающих уехать в Грузию. Властям пришлось ограничить въезд легкового автотранспорта на территорию республики для обеспечения порядка.

Москва, Наталья Рязанова

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