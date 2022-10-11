Росфинмониторинг внес компанию Meta* в список террористов и экстремистов

Американская корпорация Meta, которая ранее была признана экстремистской организацией, попала в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В документе компанию указали как Meta Platforms Inc.
Кроме того, Росфинмониторинг внес в список молодежное демократическое движение «Весна», деятельность которого ранее была признана прокуратурой, как направленная на подрыв общественной безопасности и основ конституционного строя Российской Федерации.
21 марта Тверской суд Москвы принял решение о признании социальных сетей Facebook* и Instagram*, принадлежащих американской компании Meta, экстремистскими организациями. Их деятельность в России запрещена.
Москва, Зоя Осколкова
* Продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией, заблокированы в РФ.
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