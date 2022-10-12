Отделения «Почты России» будут принимать вторсырье

Пункты сбора вторсырья откроются в отделениях «Почты России» в 2023 году. Россияне смогут сдать на переработку не только бумагу и пластик, но и электронику, рассказал генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

Соглашение с «Почтой России» уже подписано. К нему может присоединиться корпорация «Росатом», тогда принимать будут еще и батарейки.

«Запускаем проект – пункты сбора определенных фракций на почте. Это бумага, картон, пластик, электроника. Начать сбор планируем уже в следующем году», – сказал Буцаев ТАСС.

С почтовыми отделениями связан и еще один эксперимент со вторсырьем. Планируется перерабатывать отходы самой «Почты России», а из полученного сырья изготавливать все необходимое для почтовых нужд.

«Попробуем в рамках одной достаточно большой компании сделать пример экономики замкнутого цикла. Планируем выйти на первые показатели экономики замкнутого цикла через три года», – пояснил Буцаев.

Отделения «Почты России» в Екатеринбурге в рамках экологической акции принимают на переработку использованные коробки для посылок и любой другой картон. Макулатуру из клиентского зала компания увозит на собственном транспорте в места переработки. Акция проводится до 1 ноября 2022 года, но ее обещали сделать бессрочной в случае популярности у жителей.

Москва, Наталья Рязанова

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