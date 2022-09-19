Почтовые отделения в Екатеринбурге начали принимать упаковку на переработку

Отделения «Почты России» в Екатеринбурге присоединились к экологической акции #БумБатл и теперь принимают на переработку использованные коробки для посылок. Упаковку можно сдать в Главпочтамте на проспекте Ленина, 39, а также в почтовых отделениях по адресам: ул. Блюхера, 59, ул. Грибоедова, 24, ул. Индустрии, 26 и ул. Титова, 14.

Как сообщили в пресс-службе компании, коробки от посылок или любой другой картон можно оставить на распаковочном столе в отделении или без очереди передать оператору. Каждый час сотрудники почты будут забирать макулатуру из клиентского зала, а несколько раз в неделю «Почта России» на собственном транспорте будет отвозить упаковку в места переработки.

Акция продлится до 1 ноября 2022 года. Но в компании отмечают, что если услуга приема упаковки будет популярна у жителей, тогда проект запустят на постоянной основе.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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