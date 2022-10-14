Польша приготовилась ко вспышке ВИЧ из-за беженцев с Украины

Минздрав Польши спрогнозировал рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией в связи с наплывом украинских беженцев. За девять месяцев 2022 года в стране случился скачок числа зараженных впервые за три года.

С начала года в Польше выявили 1678 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Ранее число больных превышало полторы тысячи только в 2017 и 2019 годах. Минздрав допустил, что к концу текущего года число новых случаев достигнет двух тысяч, передает портал Interia.

Специалисты связали это с изменившимся отношением к сексуальной жизни в обществе, особенно среди молодежи. А также с наплывом беженцев в связи с конфликтом на Украине.

Около 22% украинцев, приехавших в Польшу после 22 февраля, готовы вернуться на Украину в ближайшие три месяца. 17% вообще не планируют возвращаться. Власти Польши постепенно отменили ряд мер поддержки для украинских беженцев, а поляки пожаловались на грубость и неуважение со стороны украинцев.

Варшава, Наталья Рязанова

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