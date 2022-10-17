Цены на лекарства снизились до уровня 2021 года

После весеннего скачка цены на лекарства в России вернулись к уровню 2021 года. Специалисты отслеживают динамику цен с помощью мониторинга движения препаратов, пояснила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.

«Был серьезный всплеск розничных цен в марте и в апреле месяце, но на сегодняшний день мы видим не только снижение, мы пришли фактически к розничным ценам прошлого года», – сказала чиновник на конференции «Фарммедобращение» (цитата по ТАСС).

Она добавила, что пока специалисты вручную отбирают нужные данные в системе мониторинга движения лекарственных препаратов. Но вскоре сбор информации переведут в автоматический режим и добавят сводку о стоимости закупок лекарств больницами.

«В ближайшее время будет выведен еще и отчет по ценам не только в аптечном сегменте, но и в госпитальном сегменте», – сказал Самойлова.

Как сообщал «Новый День», Россия к 2030 году должна достичь лекарственного суверенитета: отечественные препараты и диагностические системы составят 85% в упаковках и 75% – в денежном выражении от всего рынка.

Москва, Наталья Рязанова

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