Власти разрешили тратить маткапитал на частных преподавателей

Россияне теперь смогут тратить средства материнского капитала на образовательные услуги от частных лиц. Правительство разрешило Пенсионному фонду оплачивать договоры с ИП, имеющими государственную лицензию на образовательную деятельность, сообщила пресс-служба российского кабмина.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление в рамках реализации принятых в августе изменений в федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

«Родители могут оплатить труд частного преподавателя, услуги негосударственного детского сада или школы. Нужно представить в Пенсионный фонд два документа: заявление и заключённый с ИП договор с расчётом стоимости», – пояснили в правительстве.

Россияне могут лично обратиться в отделение Пенсионного фонда или МФЦ, а могут отправить документы через портал госуслуг или сайт Пенсионного фонда

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал закон, одобрив использование маткапитала на оплату частных образовательных услуг. Депутаты, принимая закон, отмечали, что нововведение позволит сделать дошкольное образование более доступным.

Москва, Наталья Рязанова

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