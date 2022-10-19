В России возбудили свыше 100 уголовных дел за фейки об армии

Правоохранительные органы в России выявили несколько тысяч правонарушений, связанных с дискредитацией Вооруженных сил. Об этом заявил Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

«За дискредитацию Вооруженных сил, недостоверность сведений об их использовании пресечено 4,5 тысячи административных правонарушений», – сообщил глава МВД в рамках «правительственного часа» в Госдуме.

Колокольцев добавил, что по этим материалам возбуждено свыше 100 уголовных дел.

В марте 2022 года были приняты поправки в Уголовный кодекс, которые предполагают ужесточение ответственности за распространение ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ, а также за публичные призывы к введению санкций против России.

Москва, Зоя Осколкова

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