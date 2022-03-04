Крупные штрафы и тюремный срок: Госдума ужесточила ответственность за фейки об армии и призывы к введению антироссийский санкций

Сегодня нижняя палата российского парламента единогласно одобрила поправки в Уголовный кодекс РФ, которые предполагают ужесточение ответственности за распространение ложной информации о действиях Вооруженных Сил РФ, а также за публичные призывы к введению санкций против России.

Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, законопроект в экстренном порядке направлен для утверждения в Совет Федерации, заседание которого намечено на сегодня. «После одобрения СФ законопроект ляжет на стол президенту РФ. А это значит, что есть возможность, что уже буквально завтра его нормы прямого действия заставят тех, кто лгал и делал заявления, дискредитирующие наши Вооруженные Силы, понести наказание, причем очень жесткое», – подчеркнул Володин.

«Хотелось бы, чтобы все понимали – и общество понимало, – что это мы делаем для того, чтобы защитить наших солдат, офицеров, для того, чтобы защитить правду», – пояснил спикер Госдумы, обратив внимание, что если бы Россия не начала специальную военную миротворческую операцию, «началась бы война, развязанная НАТО, на территории Украины», в первую очередь – на линии соприкосновения с ДНР и ЛНР, что повлекло бы миллионы жертв и гуманитарную катастрофу.

Согласно принятым поправкам, публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, будет наказываться штрафом от 700 тысяч до 1,5 млн рублей. Также возможно лишение свободы на срок до трех лет.

Если нарушение закона было совершено с использованием служебного положения, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой‑либо социальной группы, то срок лишения свободы может составить до 10 лет. Эти деяния, если они повлекли тяжкие последствия, будут наказываться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

Тем, кто был подвергнут административному наказанию за публичную дискредитацию ВС РФ, грозит штраф в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

Также в соответствии с законом за призывы к введению санкций против РФ будет грозить штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет со штрафом до 200 тысяч рублей.

Предполагается, что нормы вступят в силу с момента их официального опубликования.

Кроме того, депутаты приняли в третьем чтении корреспондирующие поправки в КоАП. В соответствии с ними ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов государства и его граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе за публичные призывы к воспрепятствованию использования ВС РФ, составит: от 30 тысяч до 50 тысяч рублей – для граждан, от 100 тысяч до 200 тысяч рублей – для должностных лиц, от 300 тысяч до 500 тысяч рублей – для юридических лиц.

За аналогичные действия, если они сопровождались призывами к проведению несанкционированных публичных акций, грозит максимальный штраф до 100 тысяч рублей для граждан и до 1 млн рублей – для юрлиц.

За призывы к введению санкций против России штрафы составят до 50 тысяч рублей для граждан и до полумиллиона рублей – для юридических лиц.

Москва, Светлана Антонова

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