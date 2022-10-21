Опрос показал снижение тревожности у россиян. Это ложное ощущение – мнение эксперта

За прошлую неделю число испытывающих тревогу жителей России снизилось с 67% до 56%. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение».

Еще 38% респондентов признались, что чувствуют себя спокойно (неделю назад таковых насчитывалось 28%). 56% заявили, что испытывают тревогу, 6% затруднились с ответом.

Опрос проводится 14-16 октября. В нем участвовали 1,5 тыс. респондентов из 53 регионов.

Неделей ранее о тревожности рассказали 67% опрошенных и только 28% заявили, что ощущали спокойствие.

Результаты предыдущих опросов ФОМ говорят, что у россиян резко выросла тревожность после объявления частичной мобилизации. Так, исследование, проведенное 25 сентября, показало, что тревожное настроение было у 69% россиян. Спустя неделю тревогу ощущали 70% респондентов.

Результаты последнего опроса ФОМ прокомментировал президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Тревожность россиян упала на 10 пунктов. Наступает привыкаемость к чрезвычайщине, но она ложна, так как является лишь усталостью, еще не пережитой травмой», – полагает эксперт. Рост числа умиротворенных россиян дали «сворачивание мобилизации в ряде регионов и уход от ежедневного запугивания ядерным оружием», – отметил Гращенков. Однако в целом общий уровень тревоги «продолжает оставаться высоким и неуправляемым», – заключил политолог.

Москва, Наталья Петрова

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