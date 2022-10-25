Рогозин взял позывной «Космос» в зоне СВО

Бывший гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что находится в зоне проведения специальной военной операции, и раскрыл свой позывной.

В своем телеграм-канале Рогозин опубликовал несколько снимков, на которых он позирует в военной форме с автоматом в руке и нашивкой «Космос». По утверждению экс-главы «Роскосмоса», рядом с ним находятся военные из батальонов «Корпус ДНР» и «Пятнашка».

«Мужчины, с которыми я подружился на передовой и в расположении частей, вызывают искреннее уважение. Они, по большей части в недавнем прошлом – гражданские люди, а сегодня – опытнейшие комбаты», – подписал снимки Рогозин.

Дмитрий Рогозин возглавлял «Роскосмос» с мая 2018 года по июль 2022 года. Он перешел в госкорпорацию с должности вице-премьера, где курировал вопросы оборонно-промышленного комплекса.

Москва, Зоя Осколкова

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