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Вторник, 25 октября 2022, 12:40 мск

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Рогозин взял позывной «Космос» в зоне СВО

Фото: t.me/rogozin_do

Бывший гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что находится в зоне проведения специальной военной операции, и раскрыл свой позывной.

В своем телеграм-канале Рогозин опубликовал несколько снимков, на которых он позирует в военной форме с автоматом в руке и нашивкой «Космос». По утверждению экс-главы «Роскосмоса», рядом с ним находятся военные из батальонов «Корпус ДНР» и «Пятнашка».

«Мужчины, с которыми я подружился на передовой и в расположении частей, вызывают искреннее уважение. Они, по большей части в недавнем прошлом – гражданские люди, а сегодня – опытнейшие комбаты», – подписал снимки Рогозин.

Дмитрий Рогозин возглавлял «Роскосмос» с мая 2018 года по июль 2022 года. Он перешел в госкорпорацию с должности вице-премьера, где курировал вопросы оборонно-промышленного комплекса.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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