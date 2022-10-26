Сенатор Джабаров предложил отменить зарплаты сбежавшим от мобилизации

Многие покинувшие страну во время мобилизации россияне продолжают получать зарплату через российские банки. Но эти деньги идут на пользу экономикам других стран. Член комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров предложил прекратить «это дело».

Он отметил, что часть уехавших из России граждан работает в удаленном режиме. Они продолжают получать зарплату, хотя «побежали» в другие страны.

«Получают зарплату от наших структур банковских. Я считаю, что это неправильно. Почему ты кормишь экономику другой страны? Ты же там тратишь заработанные деньги. Поэтому я думаю, что надо с этим делом, конечно, прекращать», – приводит слова сенатора РИА Новости.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что бросившие Родину и близких россияне предали свою страну. Он предупредил, что уехавшие пожалеют о своем поступке.

Москва, Наталья Рязанова

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