Путин поручил правительству ускорить рост МРОТ

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать способы увеличения минимального размера оплаты труда. Ожидается, что МРОТ будет расти относительно величины прожиточного минимума.

«Правительству РФ представить предложения по ускоренному росту МРОТ, дальнейшему увеличению его отрыва от величины прожиточного минимума на душу населения в целях роста реальных доходов населения», – говорится в списке поручений.

Перечень поручений по итогам совещания по вопросу поддержки доходов семей с детьми опубликован на сайте Кремля.

К 15 января премьер-министр Михаил Мишустин должен представить предложения кабмина.

К тому же сроку правительство должно разработать комплекс мер для увеличения реальных доходов семей, получающих пособие на ребенка. В пакете должны быть меры по повышению квалификации родителей или освоения новых профессий для устройства на работу с более высокой оплатой.

Министрам также поручено подобрать способы сохранения доходов семей, которые уже не получают пособие на ребенка. Например, выплату части пособия или введения налоговых льгот.

В 2023 году Россия потратит более 1,6 трлн рублей на единое пособие для детей с детьми.

Москва, Наталья Рязанова

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