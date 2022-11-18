Около пяти миллионов беженцев прибыли в Россию из Украины и Донбасса

Более 4,79 млн человек приехали в Россию с украинских территорий и донбасских республик после начала специальной военной операции. Из этого числа беженцев более 712 тыс. – дети, рассказал замглавы МЧС России Анатолий Супруновский.

В 59 российских регионах действуют более 850 пунктов временного размещения. В них остаются 41 тысячи беженцев, более 12 тыс. из которых – дети.

Министерство отправило в новые субъекты РФ свыше 152 тыс. тонн гуманитарной помощи. А на местах вынужденные переселенцы получили выплаты на общую сумму 11,1 млрд рублей. За помощью обратились более 1 190 тыс. человек, передает «Интерфакс».

Страны Европы с 24 февраля приняли 7 822 309 украинских беженцев. По данным ООН, в Россию прибыли 2 852 395 человек.

Москва, Наталья Рязанова

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