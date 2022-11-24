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Четверг, 24 ноября 2022, 16:33 мск

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Госдума разрешила ежемесячную выплату за счет маткапитала

Россияне смогут получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала. Семьи смогут за один раз получить сумму не более регионального прожиточного минимума для детей, передает «Дума-ТВ».

Закон принят Госдумой во втором и третьем чтении.

«Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на основании заявления о распоряжении могут направляться на получение ежемесячной выплаты при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ», – говорится в законопроекте.

Выплату можно оформить на каждого ребенка.

Правительство ранее разрешило Пенсионному фонду оплачивать договоры с ИП, имеющими гослицензию на образовательную деятельность, за счет средств маткапитала.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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