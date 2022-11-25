Ниже инфляции: глава Минтруда рассказал, на сколько вырастут пенсии с 1 января

Пенсии неработающих пенсионеров с 1 января будут проиндексированы на 4,8%. Об этом сообщил глава Минтруда России Антон Котяков в ходе «парламентского диалога» в Совете Федерации. Надо отметить, что, по прогнозу Банка России, инфляция в 2023 году ожидается на уровне 5-7%. По итогам текущего года рост цен в стране составит 12-13%, предрекает регулятор.

По словам министра, в 2022 году впервые была проведена промежуточная индексация пенсий с 1 июня на 10%.

«По итогам двухэтапной индексации, которая сейчас предусмотрена действующим законодательством (в январе и в июне. – прим. ред.) совокупный прирост пенсий по отношению к 1 января 2022 года составит 15,3%, если мы сопоставляем пенсии на 1 января 2022 года и на 1 января 2023 года», – добавил Котякова (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее специалисты Счетной палаты России спрогнозировали, что к 2026 году размер средней пенсии опустится ниже 30% средней зарплаты. Там отметили, что соотношение между среднемесячным размером страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров и среднемесячной номинальной зарплатой в экономике снижается на протяжении нескольких лет. Так, в 2017 году коэффициент составлял 35%, а по итогам 2022 года опустится до 31,4%, передает РБК.

Москва, Наталья Петрова

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