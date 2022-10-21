В 2026 году размер пенсии в России упадет ниже трети средней зарплаты

В ближайшие годы пенсии будут расти с опережением инфляции, но зарплаты растут быстрее. В результате к 2026 году размер средней пенсии опустится ниже 30% средней зарплаты. Такой прогноз дали специалисты Счетной палаты.

Соотношение между среднемесячным размером страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров и среднемесячной номинальной зарплатой в экономике снижается на протяжении нескольких лет. Так в 2017-м коэффициент составлял 35%, а по итогам 2022 года будет равняться 31,4%, передает РБК.

В 2018 году правительство обещало пожилым гражданам каждый год увеличивать трудовые пенсии чуть выше инфляции. Это было несложно реализуемо при стабильно низком росте цен, на тот момент показатель находился на уровне 4%. Уже в 2021 году инфляция резко пошла вверх под влиянием мировых цен на продовольствие – достигла 8,4% по итогам года. Властям пришлось в 2021 году выплачивать пенсионерам по 10 тысяч рублей, а с 1 января 2022 года – проиндексировать пенсии на 8,6%.

В СП считают, что в предстоящие годы принцип роста средних пенсий неработающих пенсионеров быстрее инфляции будет соблюден. Однако этот рост средней пенсии будет отставать от динамики зарплат в экономике. Совокупный размер индексации пенсий в 2023-2024 годах «с учетом индексации, произведенной досрочно, с 1 июня 2022 года на 10%, составил 20,58% <...>, что превышает прогнозируемую совокупную инфляцию – 18,58%». Что касается средней зарплаты в экономике, Минэкономразвития прогнозирует рост этого показателя на 25% к 2025 году (до 80 тысяч рублей) по сравнению с оценкой за 2022 год.

Стоит отметить, что в 2018 году Россия ратифицировала Конвенцию Международной организации труда (МОТ), согласно которой пенсия по старости должна составлять не менее 40% от утраченного заработка.

По мнению экспертов, тенденция планомерного сокращения соотношения между средним уровнем пенсии неработающих пенсионеров и средней зарплатой говорит о снижении эффективности элементов пенсионного страхования. «Суть пенсионного страхования в том, что вы страхуете утраченный заработок. Если зарплата растет, ваша пенсия должна следовать тем же пропорциям. У нас этого не происходит», – заключил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Москва, Зоя Осколкова

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