Треть россиян с марта экономит на продуктах

Порядка 24% опрошенных россиян согласны с утверждением, что экономят на еде с марта 2022 года, еще 11% скорее согласны с ним. Чаще всего в экономии признается молодежь, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Среди 24% экономящих респондентов четверть (26%) составляют россияне 18-24 лет, еще 22% – люди 35-44 лет.

Еще 51% опрошенных не согласились с тезисом, что стали меньше тратить на продукты. Для 39% респондентов не актуален вопрос экономии на услугах индустрии красоты, а 27% прямо не согласились, что стали экономить на парикмахерских и косметике. А вот 32% опрошенных признались в уменьшении трат. В их числе 40% женщин и 24% мужчин, приводит данные РИА Новости.

Директор «ВЦИОМ-консалтинга» Алексей Верижников отметил, что в «периоды турбулентности» люди чаще проявляют поведение «умного покупателя» или сберегательное.

«Умный покупатель» во время периода неопределенности в доходах домохозяйств стремится получать сопоставимую ценность за несколько меньшие деньги или педалировать тему «качества» товаров, жертвуя измерением престижности», – пояснил Верижников.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» в рамках спецпроекта с РИА Новости проводился 19-20 ноября среди 1600 россиян 18 лет и старше. Предельная погрешность не превышает 2,5%.

Как сообщал «Новый День», ради экономии россияне отказываются от покупки одежды и развлечений, но лишь треть жителей страны готовы сократить свои траты на алкоголь.

Москва, Наталья Рязанова

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