Россияне стали реже посещать кафе и рестораны

С марта текущего года 22% россиян стали реже посещать кафе и рестораны, а чаще – лишь 3%. Об это свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Среди тех, кто стал реже ходить в заведения общепита, в большинстве оказались женщины (24% против 20% мужчин), приводит данные опроса РИА «Новости». Чаще всего о редких походах в кафе говорили участники опроса в возрасте от 25 до 35 лет – в 35% случаев. Реже – те, кому от 60 лет (11%).

При этом 43% респондентов заявили, что вообще не бывают в кафе и ресторанах. Почти половина из них – женщины (46%), а мужчин в этой выборке – 39%.

Всероссийский опрос " ВЦИОМ-Спутник» проводился 26 ноября методом телефонного интервью. В нем участвовали 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что 35% опрошенных россиян так или иначе экономят на еде с марта 2022 года. Чаще всего в экономии признается молодежь.

Москва, Наталья Петрова

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