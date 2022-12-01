Программа социальной газификации в России стала бессрочной

Правительство РФ сделало программу социальной газификации бессрочной. Также к ней подключили медицинские и образовательные организации, сообщила пресс-служба кабмина.

«Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Продлевается программа социальной газификации. Это даст возможность ещё большему количеству людей бесплатно провести газ до участков, на которых располагаются их дома», – говорится в сообщении.

Теперь к газораспределительным сетям будут бесплатно подключать детские садики и школы, поликлиники, больницы, фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории, отделения врачей общей практики в газифицированных населённых пунктах.

Решение принято по поручению президента РФ по итогам заседания международного форума «Российская энергетическая неделя», прошедшего 12 октября.

Программа социальной газификации стартовала в октябре 2021 года. Жители в поселениях с газораспределительной инфраструктурой получили возможность бесплатно подводить газ к своим участкам.

Москва, Наталья Рязанова

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